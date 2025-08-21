Der Ticketing-Riese CTS Eventim (DE0005470306) setzt seinen Erfolgskurs fort und trotzt dabei einem anspruchsvollen Marktumfeld. Das erste Halbjahr 2025 bescherte dem Konzern neue Rekorde im Ticketing-Segment. Doch nicht alle Geschäftsbereiche entwickelten sich gleich positiv. Ticketing-Sparte erreicht neue Allzeithochs: Die Ticketing-Sparte von CTS Eventim glänzte im ersten Halbjahr mit Bestmarken bei Umsatz und Adjusted EBITDA. Der Bereich profitierte dabei besonders vom organischen Wachstum. Mehr als die Hälfte der zehn erfolgreichsten Events im zweiten Quartal stammte aus internationalen Märkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
