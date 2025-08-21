Altasciences freut sich, von Steel Therapeutics, Inc. ("Steel") ausgewählt worden zu sein, um eine entscheidende toxikologische Studie für Fizurex durchzuführen, eine neuartige topische Therapie zur Behandlung von Analfissuren.

Die GLP-konforme Studie wird derzeit in der präklinischen Einrichtung von Altasciences in Columbia, Missouri, durchgeführt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der regulatorischen Entwicklung von Steel, da das Unternehmen sich auf die Einreichung eines Antrags für ein neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) Anfang 2026 vorbereitet.

"Wir sind stolz darauf, Steel Therapeutics in dieser wichtigen Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen", sagte Steve Mason, Co-COO bei Altasciences. "Unsere Teams sind sich einig in ihrem Engagement, die Bereitstellung patientenorientierter Therapien zu beschleunigen. Der Start dieser Studie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie eine frühzeitige Zusammenarbeit und wissenschaftliche Genauigkeit wichtige Behandlungen schneller auf den Markt bringen können."

Fizurex, ein zum Patent angemeldetes Wischkompressenprodukt, hat in der klinischen Praxis breite Anwendung gefunden und durchläuft derzeit das formelle Zulassungsverfahren, um unter Aufsicht der FDA einer größeren Patientengruppe zugänglich gemacht zu werden. Steel beauftragte Altasciences aufgrund seiner umfassenden Expertise in der präklinischen Sicherheitsbewertung und seiner nachgewiesenen Fähigkeit, schnell und präzise zu arbeiten.

"Die Zusammenarbeit mit Altasciences ermöglicht es uns, bei der Weiterentwicklung von Fizurex in die nächste Phase höchste Qualitätsstandards einzuhalten", so Matt Stahl, CEO und Gründer von Steel Therapeutics. "Diese Studie ist ein wichtiger Schritt nach vorne für unser Unternehmen und für die Patienten, die von einem konsistenteren, skalierbaren Zugang zu dieser Behandlung profitieren werden."

Der integrierte, kooperative Ansatz von Altasciences bei der Arzneimittelentwicklung ermöglicht es Unternehmen wie Steel, alle Schritte von der Entdeckung bis hin zu klinischen Studien effizient und unter einem Dach zu bewältigen.

"Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Steel Therapeutics fortzusetzen, während das Unternehmen sein Portfolio an innovativen, patientenorientierten Therapien weiter ausbaut", fügte Mason hinzu.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet und pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für Präklinische und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierung, Fertigung und analytische Dienstleistungen. Seit über 30 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen Präklinische Sicherheitstests, Klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programm-Management, Forschungsunterstützung, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Um mehr über Altasciences zu erfahren, besuchen Sie altasciences.com.

Über Steel Therapeutics

Die Mission von Steel Therapeutics ist es, das Leben von Patienten zu verbessern, indem der Zugang zu zusammengesetzten Arzneimitteln mit nachgewiesener Sicherheit und Wirksamkeit erweitert wird. Mit einem Gründerteam aus Apothekern, die Programme für die Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken aufgebaut und betrieben haben, ist Steel gut positioniert, um sowohl vielversprechende Wirkstoffkandidaten als auch innovative Verabreichungssysteme zu identifizieren.

Steel hat eine neuartige Behandlung für Analfissuren als Einstiegsprodukt ausgewählt. Das Fizurex- Feuchttuch des Unternehmens nutzt eine Kombinationstherapie, die üblicherweise von Apothekern zusammengestellt wird, und integriert diese in ein Einweg-Feuchttuch. Durch strenge Sicherheits- und Wirksamkeitstests, die Einhaltung der aktuellen guten Herstellungspraxis (CGMP) und eine patientenfreundliche Darreichungsform ist Steel davon überzeugt, dass diese Wirkstoffkombination die Behandlungsergebnisse für Patienten deutlich verbessern kann.

