© Foto: Richard Drew - AP

Steht der breite Markt vor einer Korrektur oder gar vor dem nächsten Crash? Einiges spricht dafür.Auch wenn der US-Leitzins gesenkt werden sollte, so mehren sich die Anzeichen am Markt, dass zumindest eine Korrektur bevorsteht. Denn es gibt dieser Tage Anzeichen, dass die aktuellen Bewertungen in eine Abwärtsbewegung rutschen könnten. Um den Blick für die Gefahen zu schärfen, lohnt sich daher ein Blick auf einige Indikatoren. [spotify]0aGidOxv9VLcwWBbMgrJmH[/spotify] Auch das Sentiment am Markt kann aufschlussreich sein. Hier war zu beobachten, dass sich die Anleger bei jedem neuen IPO, zu denken ist an Circle oder Bullish, auf die Wertpapiere der Börsenneulinge regelrecht gestürzt haben. …