PLxAI beschleunigt die Produktentwicklung über alle Phasen des Produktlebenszyklus hinweg; die vielseitige Architektur erlaubt die Anpassung an Embedded- und Software-PDLC

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) hat die Markteinführung von PLxAI angekündigt. Dabei handelt es sich um das firmeneigene GenAI-basierte Framework des Unternehmens zur Beschleunigung des Produktentwicklungslebenszyklus für seine globalen Kunden in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie. Das Framework wurde von äußerst erfahrenen PDLC-Fachexperten entwickelt und nutzt eine Kombination aus generativer KI und konventioneller KI, um einen One-Stop-Shop für die Entwicklung skalierbarer und wiederverwendbarer Lösungen für alle PDLC-Phasen bereitzustellen vom Konzeptdesign bis zum Aftermarket-Service-Support.

By accelerating the rate of innovation and optimizing costs across product development, PLxAI is poised to redefine how businesses approach product development.

Es umfasst fortschrittliche Funktionen wie die Erfassung und Nutzung von bereits vorhandenem Wissen, inklusive Organisationswissen und überliefertem Wissen, um auf den Kontext bezogene Erkenntnisse zu liefern, die die Produktentwicklung verbessern und optimieren.

PLxAI integriert intelligentes Prompting und kontextuelle Intelligenz, wodurch die Produktentwicklung vom Konzept über das Design bis hin zur Validierung und zum Aftermarket-Support optimiert wird. Das LTTS-Team hat bislang bereits über 36 Anwendungsfälle in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus (in unterschiedlichen Implementierungsstadien) bereitgestellt. 35 weitere Anwendungsfälle befinden sich in der Entwurfsphase in folgenden Bereichen:

Konzeptentwurf : Innovationsassistent für Wettbewerbsbenchmarking und Technologie-Scouting,

: Innovationsassistent für Wettbewerbsbenchmarking und Technologie-Scouting, Komponentenentwurf : Entwurfsassistent für die Erstellung von Spezifikationen, Diagrammen und Berechnungen,

: Entwurfsassistent für die Erstellung von Spezifikationen, Diagrammen und Berechnungen, Validierungsplanung : Automatisierte Erstellung von Plänen zur Designvalidierung und DFMEA-Templates,

: Automatisierte Erstellung von Plänen zur Designvalidierung und DFMEA-Templates, Fehlermöglichkeitsanalyse : Benutzerdefinierte FMEA-Erstellung mithilfe von Unternehmensvorlagen,

: Benutzerdefinierte FMEA-Erstellung mithilfe von Unternehmensvorlagen, Integration digitaler Zwillinge : Unterstützung physischer und virtueller Testabläufe, und

: Unterstützung physischer und virtueller Testabläufe, und Agentenbasierte Workflows: Proaktive Agenten, die mehrstufige Engineering-Aufgaben automatisieren.

Dazu erklärte Alind Saxena, President Executive Director Mobility Tech bei L&T Technology Services Limited: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das LTTS-Team. Die Entwicklung von PLxAI durch unsere hausinternen KI-Experten ist ein Beweis für die Kompetenzen im Bereich Engineering und Technologie von LTTS und zeigt erneut unser starkes Engagement für den weltweiten Erfolg unserer Kunden in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie durch den Einsatz von KI- und Gen-KI-basierten Lösungen. Die Resonanz, die wir von unseren globalen Kunden erhalten haben, ist enorm, und die Implementierung in verschiedenen Bereichen hat bereits begonnen."

Da PLxAI den Innovationsprozess beschleunigt und die Kosten in der gesamten Produktentwicklung senkt, verspricht es, eine transformative Lösung zu werden, die den Ansatz von Unternehmen in der Produktentwicklung grundlegend neu definiert und neue Wege für Wachstum und Effizienz eröffnet.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur- und Technologiedienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Instandhaltungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen zum 30. Juni 2025 über 23.600 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/

