XRP-Kurs-Prognose: Das wird viele nun böse überraschen

Noch kann sich der XRP-Kurs auf einem höheren Niveau halten. Allerdings mehren sich nun die Anzeichen, dass in der nächsten Zeit vorerst ein paar Kursverluste zu erwarten sind. Worauf diese zurückzuführen sind und was zu erwarten ist, behandeln wir in der folgenden XRP-Kurs-Prognose.

Kurzfristige Belastungen mit langfristig positiver Perspektive

Ein Grund, welcher für Ernüchterung bei den XRP-Investoren geführt hat, war die Verzögerung der Genehmigung der Anträge der XRP-Spot-ETFs in den USA. Denn trotz der positiven Äußerungen des Vorsitzenden Paul Atkins über Kryptowährungen wurde die Entscheidung vorerst auf die Zeit vom 18 bis 19 Oktober verschoben.

Allerdings dürften diese laut den Einschätzungen der Polymarkt-Nutzer noch in diesem Jahr zu 78 % genehmigt werden. Durch diese und die zunehmende Anzahl von XRP-Treasury-Unternehmen kann die Nachfrage ebenso wie durch die zunehmende Adoption in Bereichen wie vor allem der Tokenisierung und nun auch Lending weiter zunehmen.

XRP-ETF-Chance | Quelle: Polymarket

Ab November 2025 sollen laut einem Bericht von Vanir Assets von dem internationalen Zahlungsnetzwerk SWIFT Live-Tests mit digitalen Assets durchgeführt werden. Bereits über die vergangenen Jahre wurden Tests mit verschiedenen Chains gemacht, wobei vor allem XRP und HBAR profitieren dürften.

Passend dazu wurde erst kürzlich von dem Ripple-CTO David Schwarz ein Hochkapazitätsserver für den XRP Ledger in New York gestartet. Er soll als solider Hub dienen und bei schlechten Verbindungen unterstützend wirken. Somit kann auch die Latenz verringert werden, während ebenso positive Effekte bezüglich der Transaktionen pro Sekunde zu erwarten sind.

XRP-Kurs-Prognose

Während sich Ripple immer weiterentwickelt und höhere Bewertungen begründet, müssen auch die On-Chain-Daten dies noch in nächster Zeit widerspiegeln. In diesem Falle handelt es sich nicht mehr nur um eine Antizipierung der kommenden Adoption, sondern um Anstiege aufgrund von realen Daten. Dann kann es hingegen für viele schon zu spät sein.

Kurzfristig wird XRP allerdings wie die anderen Kryptowährungen von dem aktuellen Marktumfeld belastet. Dieses zeichnet sich insbesondere durch die historischen Zollerhöhungen der USA aus, die seit dem 1. August in Kraft getreten sind und sich in den nächsten 6 bis 12 Monaten auch bei den Verbraucherpreisen zeigen dürften, da sie an diese fast vollständig weitergegeben werden.

Deswegen hat sich auch jetzt schon die Chance für eine Zinssenkung um 25 Basispunkt im September von 100 % auf 73,5 % verringert. Daher dürften auf dem Jackson-Hole-Event bis zum 23. August auch noch einmal wichtige Äußerungen von der amerikanischen Notenbank über die künftige Geldpolitik erfolgen. Passend dazu geht der Krypto-Markt bis Anfang Oktober saisonal in eine bärische Phase über, bevor dann die höchsten Anstiege erfolgten.

XRP-Chart | Quelle: Tradingview

Ein ähnliches Bild könnte sich auch dieses Mal ergeben, sofern die Inflation nicht "sticky" ist. Daher wird es für die Kryptoinvestoren in der nächsten Zeit entscheidend, dass sie die Inflationsdaten, die Zinsreduktionswahrscheinlichkeit und die Wirtschafts- sowie Arbeitsmarktdaten im Blick behalten. Aber auch das Platzen der KI-Blase könnte nun neben den Aktienmarkt die Kryptowährungen belasten.

Bis Oktober sollten sich XRP-Investoren auf Korrekturen bis 2,50 bis 1,90 USD einstellen. Ab dann dürften die Kursverluste aus August und September stärker kompensiert werden, sodass auch wieder stärkere Anstiege möglich sind. Ende des Jahres könnte XRP schon 4,51 bis 5,29 USD erreicht haben, auch wenn es basierend auf den On-Chain-Daten sehr optimistisch ist und mit der weiteren Entwicklung abgestimmt werden sollte.

Dieser Faktor könnte den XRP-Investoren die Prognose zerstören

Der bevorstehende Launch der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper wird bald die Selbstverständlichkeiten der Kryptoindustrie infrage stellen. Denn somit lassen sich mithilfe der SVM Millionen von Transaktionen pro Sekunde mit Gas-Gebühren von unter 1 Cent abwickeln. Weiter noch müssen die Nutzer nur noch Millisekunden anstelle von Minuten oder Stunden warten.

Damit eignet sich Bitcoin wie XRP ebenfalls hervorragend für grenzüberschreitende Zahlungen. Während die Bitcoin-Zahlungen bis zum Jahr 2031 auf 3,7 Bio. USD kommen sollen, gibt es noch zahlreiche weitere Sektoren wie die künstlichen Intelligenzen, die in nächster Zeit ein größeres Wachstum ermöglichen, wobei das Platzen der Blase ausgespart bleiben kann.

Dank der neuartigen Skalierungslösung wird auch eine App-Schicht bereitgestellt, die ebenfalls von der hohen Geschwindigkeit und Kosteneffizienz profitiert. Damit sich das neue Ökosystem besonders schnell entwickelt und ein diversifiziertes Angebot offeriert, sollen auch dritte Entwicklerteams gefördert werden.

Während zuletzt schon Solana-dApps auf der neuen Skalierungslösung ermöglicht wurden, wird der Start der Layer-2 vermutlich in das vierte Quartal dieses Jahres fallen. Dann muss es XRP mit einem der vermutlich härtesten Konkurrenten aufnehmen, der sich durch die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin und die exzellente Skalierbarkeit von Solana auszeichnet.

Interessierte erhalten nach einer Finanzierungsumme in Höhe von 11,10 Mio. USD noch für die nächsten 40 Stunden den HYPER-Coin für einen Preis von 0,012775 USD. Angesichts der zunehmenden Nachfrage, den Adoptions-Burnings, der großen Bedeutung des Coins für das Ökosystem und der Layer-2 für BTC könnte er schon bald deutlich mehr wert sein.

