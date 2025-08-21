12BET, seit 2007 ein Pionier in der globalen iGaming-Szene, ist Finalist für die Auszeichnung "Sportsbook Operator of the Year" bei den SBC Awards 2025, einer der renommiertesten alljährlichen Auszeichnungen der Branche. Die Nominierung erfolgte auf Basis von Kriterien wie Wachstum, Marktexpansion, kreatives Marketing, Innovation, Markenstärke und Kundenerfahrung und spiegelt die herausragenden Leistungen von 12BET bei der Bereitstellung eines spielerorientierten Sportwettenangebots von Weltklasse im vergangenen Jahr wider.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250818154222/de/

12BET shortlisted for Sportsbook Operator of the Year at SBC Awards 2025

12BET hat die Sportunterhaltung im Jahr 2025 mit einer vollständig integrierten, moderierten Live-Streaming-Funktion auf ein neues Niveau gehoben, die es den Nutzern erlaubt, Spiele zu verfolgen, mit lokalen Persönlichkeiten zu interagieren und interaktive Spiele in einer immersiven Umgebung zu genießen. Diese Innovation wurde durch ein auf die jeweiligen Kulturen zugeschnittenes Engagement ergänzt, sodass große Sportereignisse zu lokalen Feierlichkeiten wurden. Vom Livestream des Songkran-Festivals in Thailand bis hin zur Influencer-Kampagne für die YONEX All England Open Badminton Championships: 12BET hat gezeigt, wie sich Sport und Kultur nahtlos zu einem einzigartigen und fesselnden Erlebnis verbinden lassen.

"Wir freuen uns sehr, Teil der SBC Awards 2025 zu sein einer etabliertesten und renommiertesten Veranstaltungen der globalen Gaming-Branche", so Rory Anderson, Sprecher von 12BET. "Als Sportsbook Operator of the Year nominiert zu sein, ist eine große Ehre und spiegelt das Engagement unseres Teams wider. Unsere Mission ist es, Erlebnisse über das Spiel hinaus zu schaffen, indem wir Live-Übertragungen, interaktives Spielen und kulturelles Engagement kombinieren, um langfristige Beziehungen zu unseren Spielern aufzubauen."

Die Innovation von 12BET stützt sich auf eine solide operative Basis mit mehrsprachigem Zugang, lokalisierten Zahlungslösungen und umfassendem Spielerschutz, wie zum Beispiel durch strikte Alterskontrollen und Systeme für verantwortungsbewusstes Spielen. Dank dieser Funktionen kann sichergestellt werden, dass jede Kampagne, jede Funktion und jede Marktaktivierung ansprechend, sicher und nachhaltig ist.

12BET dankt seinen Spielern, Partnern und Branchenkollegen für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung. Das Team freut sich darauf, im September dieses Jahres gemeinsam mit den führenden Innovatoren der Branche bei der Verleihung der SBC Awards 2025 in Lissabon zu feiern und seine Mission, die Zukunft der vom Sport geprägten digitalen Unterhaltung zu gestalten, fortzusetzen.

Über 12BET

12BET wurde im Jahr 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich iGaming mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung mehrsprachiger Dienstleistungen in Europa und Asien. 12BET, das weltweit ein großes Renommee genießt und vom eGaming Review Magazine in seiner Annual Power 50-Rangliste den 17. Platz belegt, hat sich zu einem wichtigen Akteur auf dem iGaming-Markt entwickelt. Aufbauend auf den Grundwerten Ehrlichkeit, Fairness und Freundlichkeit bietet 12BET Nutzern auf der ganzen Welt ein sicheres, zuverlässiges und außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250818154222/de/

Contacts:

Toomas Saar

Marketing Manager

pr@12bet.com