Die US-Börsen sind am Donnerstag unter Druck geraten. Überraschend hohe Arbeitslosenanträge sorgten für Abgabedruck. Dafür fiel die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe überraschend gut aus.An der Wall Street dominierte am Donnerstag Vorsicht, und frische Konjunkturdaten untermauerten die Unsicherheit. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Woche bis zum 15. August auf 235.000 - mehr als die erwarteten 225.000. Die fortgesetzten Anträge kletterten auf 1,97 Millionen. Gleichzeitig hellte sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe auf. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg auf 55,4 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Jahren.
