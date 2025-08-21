Elemental Machines, ein Pionier für operative Intelligence von Labordaten für Life Science, hat die Markteinführung seiner neuen Business Intelligence (BI)-Plattform bekannt gegeben. Es handelt sich um eine Lösung für mehrschichtige Datenanalyse, die Labore auf jeder Stufe der Datenverarbeitung mit praxisorientierten Informationen versorgt.

Da das Volumen und die Komplexität von im Labor generierten Daten stetig wächst, ist der Bedarf an skalierbaren, flexiblen Analyseplattformen gestiegen. Das neue BI-Angebot von Elemental Machines erfüllt diese Anforderungen. Die Nutzer können Millionen von Datenpunkten in klare, sinnvolle Informationen verwandeln, die von der Auswertung einzelnen Geräten bis hin zu Leistungstrends für ganze Unternehmen reichen.

"Der wissenschaftliche Fortschritt hängt von mehr als den erhobenen Daten ab. Entscheidend ist, was man damit machen kann," sagte Sridhar Iyengar, Ph.D., Gründer und Chief Strategy Technology Officer bei Elemental Machines. "Mit unserer Business Intelligence Platform helfen wir Laboren, mit den erhobenen Daten eine greifbare Wirkung zu erzielen sei es durch eine bessere Ausnutzung von Geräten, geringere Kosten oder fundiertere und schnellere Entscheidungen."

Die Plattform bietet ein flexibles, dreistufiges Modell, um Labore durchgehend zu unterstützen:

Stufe 1: Elemental Machines' Basis-Plattform Warnhinweise in Echtzeit, konfigurierbare, operative Dashboards, Compliance-konforme Berichte und visualisierte Grundrisse für einen sofortigen praktischen Überblick

Warnhinweise in Echtzeit, konfigurierbare, operative Dashboards, Compliance-konforme Berichte und visualisierte Grundrisse für einen sofortigen praktischen Überblick Stufe 2: Dynamische Statistiken Trendanalyse der Leistung, dynamisch anpassbare Dashboards, Vorhersagen über den Gerätezustand und Optimierung der Nutzung von Assets

Trendanalyse der Leistung, dynamisch anpassbare Dashboards, Vorhersagen über den Gerätezustand und Optimierung der Nutzung von Assets Stufe 3: Datentransfer für die Integration ins Unternehmen Integration der Daten von Elemental Machines in die BI-Tools von Unternehmen (z.B. Snowflake, BigQuery, Tableau, Power BI) für erweiterte KI/ML-Analyseanwendungen und übergreifende Sichtbarkeit

"Unser Ziel ist es, jeden Kunden dort abzuholen, wo er gerade steht. Egal, ob er gerade damit anfängt, Compliance-Berichte zu automatisieren oder ob er unternehmensweite digitale Twins erstellt," sagte Andrew Eberle, Senior Director of Customer Solutions bei Elemental Machines. "Die Plattform passt sich an die Größe, die Infrastruktur und die Zielsetzung eines jeden Labors an. So können Teams ihre Datennutzung skalieren, ohne ihre Workflows zu kompliziert zu machen."

Elemental Machines' Plattform hilft Laboren bereits dabei, die Nutzung ihrer Assets zu überwachen, Abweichungen früh erkennbar zu machen und Laborteams zu effizienteren, zuverlässigeren Ergebnissen zu verhelfen. Wenn Sie sich über das gesamte BI-Angebot informieren möchten, sehen Sie sich die Infografik und die detaillierten Information an unter: elementalmachines.com.

Über Elemental Machines

Elemental Machines' Intelligent Operations Platform verwandelt die Rohdaten von Laboren in Erkenntnisse, die sich praktisch umsetzen lassen. Sie wurde entwickelt und erstellt von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die die Anforderungen an moderne Forschung und Produktionsumgebungen gut kennen. Wir verbinden die digitale und die physische Welt, um Operationen zu vereinfachen, zu optimieren und zukunftstauglich zu machen. Unser Ökosystem kombiniert drahtlose Sensoren, Tracking, benutzerdefinierte Dashboards, interaktive Grundrisse, Business Intelligence Tools und nahtlose Integration in Systeme wie LIMS, MES, QMS, CMMS und ELNs. So verfügen Teams über uneingeschränkte Sichtbarkeit, Prognosen und zuverlässige Compliance-Tools. Führende Wissenschaftler und Techniker weltweit vertrauen Elemental Machines, damit sie schneller agieren können, ihre operativen Risiken senken und von einem reaktiven zu einem proaktiven Management übergehen können. Wir bieten die umfassendste Integrationsbibliothek der Branche und eine stabile Partnerumgebung. So befähigen wir Unternehmen zur Beschleunigung ihrer Innovationen, wir sichern ihre wissenschaftliche Integrität und helfen ihnen, mehr Werte aus ihren Assets zu schöpfen.

