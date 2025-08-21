Freiburg (ots) -Anstatt dass die Pkw-Dichte abnimmt und die Straßen leerer werden, legt dieses Maß - abgesehen von ein paar Uni-Städten - weiter zu. So gilt auch hier: Zwar wird gern darüber geredet, moralisch und vernünftig zu handeln. Die Realität sieht jedoch anders aus. Die Fahrt im eigenen Pkw ist für manche doch bequemer, der Fahrzeugeigner entscheidet selbst, wann er loslegt. In abgelegenen Gegenden ist man ohne Auto abgeschnitten. Wirkliche Verhaltensänderungen bewirken allenfalls höhere Preise für die Nutzung von beliebten Straßen oder für Treibstoffe, die das Klima killen. Der technische Fortschritt ist eine weitere Stütze. Er kann helfen, den Konflikt zwischen individueller Mobilität und dem Schutz der Natur etwas abzumildern. Das E-Bike ist dafür ein gutes Beispiel. https://mehr.bz/khs234qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6101792