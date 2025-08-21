© Foto: Eli Hartman/AP/dpaDie Ölpreise steigen moderat an. Gründe dafür sind die robuste US-Nachfrage, die Unsicherheit rund um die Ukraine und überraschend niedrige Lagerbestände.Die Ölpreise haben am Donnerstag moderat zugelegt. Brent-Rohöl-Futures kletterten auf etwa 66,95 US-Dollar pro Barrel. Das US-amerikanische West Texas Intermediate (WTI) stieg auf 67,77 Dollar pro Barrel (Stand 15:35 Uhr MESZ). Bereits zuvor hatten beide Kontrakte um mehr als ein Prozent zugelegt. Treibend wirkten vor allem Anzeichen einer robusten US-Nachfrage sowie die anhaltende Unsicherheit rund um den Krieg in der Ukraine. Russland warnt vor einseitigen Lösungen Russland warnte am Mittwoch, dass Versuche, Sicherheitsfragen in der …Den vollständigen Artikel lesen ...
