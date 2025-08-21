Die Rekordjagd an der Wall Street ist vorerst beendet. Nach den jüngsten Höchstständen schalteten die US-Börsen am Donnerstag einen Gang zurück und schlossen mit moderaten Verlusten. Die Anleger halten den Atem an und blicken gespannt nach Jackson Hole, wo die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag über die weitere Marschrichtung an den Märkten entscheiden könnte.Eigentlich hätten die neuesten Wirtschaftsdaten für gute Stimmung sorgen müssen. Die US-Industrieproduktion wuchs laut S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
