Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 21.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Potenzieller Gamechanger: Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
21.08.2025 22:51 Uhr
197 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Leichter - Konjunkturdaten dämpfen Zinssenkungsspekulation

DJ MÄRKTE USA/Leichter - Konjunkturdaten dämpfen Zinssenkungsspekulation

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Zurückhaltung vor dem Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag hat am Donnerstag das Geschehen an der Wall Street dominiert. Nach einem etwas leichteren Start bewegten sich die Indizes überwiegend seitwärts. Die Blicke waren auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole und dort den Auftritt von US-Notenbankchef Powell gerichtet. Von ihm erhofft man sich Hinweise über den Zinskurs und wie es um die im September vom Markt mehrheitlich erwartete Zinssenkung steht.

Allerdings brachte der Tag auch einige Konjunkturdaten, die möglicherweise noch Einfluss auf die Powell-Aussagen haben könnten. Zunächst fielen die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet aus. Dazu trübte sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im August stärker ein als erwartet. Allerdings wurde dies überlagert von einem klar besser als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie, der außerdem deutlich in den Wachstum anzeigenden Bereich stieg. Auch der Index für die Dienstleistungen übertraf die Prognosen.

Am Aktienmarkt sorgten die guten Daten aber nur zwischenzeitlich dafür, dass die Indizes ihre Anfangsverluste fast komplett wieder wettmachten. Die Kehrseite der Daten ist nämlich, dass sie eher gegen Zinssenkungen sprechen. Dazu liegt die Inflation weiter über dem Fed-Zielwert. Am Zinsterminmarkt fiel die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 73 Prozent. Vor Wochenfrist waren es noch 92 Prozent, am Vortag 83 Prozent.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Minus von 0,3 Prozent und 44.785 Punkten aus dem Tag. Der S&P-500 verzeichnete sein fünftes Tagesminus in Folge, er gab um 0,4 Prozent nach. Die Nasdaq-Indizes kamen um bis zu 0,5 Prozernt zurück. An der Nyse gab es nach ersten Zählungen 1.059 (Mittwoch: 1.378) Kursgewinner und 1.701 (1.374) Kursverlierer. 53 (63) Titel gingen unverändert aus dem Handel.

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach den guten Konjunkturzahlen nach oben, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,33 Prozent. Der Dollar zog dazu passend an, der Euro fiel auf knapp über 1,16 Dollar zurück. Der Goldpreis gab leicht nach. Die Ölpreise stiegen um weitere gut 1 Prozent. Sie waren am Vortag nach einem deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte um rund 2 Prozent gestiegen. Im Handel hieß es außerdem, die kaum ersichtlichen Fortschritte bei den Friedensbemühungen in der Ukraine, hätten die Ölpreise ebenfalls gestützt.

Walmart spürt Zölle - Aktie unter Druck

Am Aktienmarkt standen Walmart im Fokus, das Papier verbilligte sich um 4,5 Prozent. Der Einzelhandelsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Gewinn im zweiten Quartal fiel unter der Markterwartung aus, die Jahresprognose hob Walmart zwar an; allerdings liegt das obere Ende des Prognosekorridors nur im Bereich der schon kursierenden Konsensschätzung. Walmart sieht sich durch die Importzölle von Präsident Trump mit steigenden Kosten konfrontiert.

Dass Boeing möglicherweise bald hunderte Flugzeuge nach China verkaufen kann, bewegte den Kurs kaum, er gab um 0,5 Prozent nach. Peking und Washington sprechen laut Informanten über ein Handelsabkommen, das neue Aufträge für Boeing-Maschinen aus China umfassen würde.

Die Aktie der Facebook-Mutter Meta gab um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen hat seine KI-Rekrutierungskampagne beendet. Die Maßnahme kommt zu einer Zeit, in der an den Börsen allgemeines Unbehagen über die jüngste KI-getriebene Marktrally herrscht. KI-Aktien wurden zuletzt durch einen Bericht belastet, wonach sich KI-Investitionen für die meisten Unternehmen kaum gerechnet haben.

Nordson zogen um 3,0 Prozent an. Der Hersteller von Präzisionsanlagen meldete für das dritte Quartal einen unerwartet starken Gewinn und hob die Prognose für das Geschäftsjahr an. Coty stürzten um 21,6 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhersteller rutschte überraschend in die roten Zahlen. Erst am Vortag waren Estee Lauder (+1,3%) nach schwachen Zahlen unter Druck geraten.

Gilead Sciences verbilligten sich um 2,2 Prozent, nachdem CVS Health laut Reuters mitgeteilt hatte, das neue HIV-Präventionsmedikament Yeztugo des Unternehmens vorerst nicht in die Liste der erstattungsfähigen Medikamente aufzunehmen.

Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gaben kräftig nach. Präsident Trump hatte in sozialen Medien erklärt, die USA würden keine Solar- oder Windkraftprojekte genehmigen. First Solar verloren 7,0, Sunrun um 4,7 und SolarEdge Technologies 5,8 Prozent. Vergangene Woche waren die Branchentitel noch deutlich gestiegen, nachdem neuen Regeln für Steuergutschriften des Finanzministeriums nicht so ungünstig ausgefallen waren wie vielfach befürchtet. 

INDEX       zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
DJIA       44.785,50    -0,3%   -152,81     +5,6% 
S&P-500      6.370,17    -0,4%   -25,61     +8,7% 
NASDAQ Comp   21.100,31    -0,3%   -72,55     +9,6% 
NASDAQ 100    23.142,58    -0,5%   -106,99     +10,6% 
 
DEVISEN      zuletzt    +/- %    0:00   Mi, 18:15  % YTD 
EUR/USD       1,1605    -0,4%   1,1651     1,1660 +12,5% 
EUR/JPY       172,19    +0,3%   171,66     171,59  +5,4% 
EUR/CHF       0,9388    +0,2%   0,9367     0,9372  -0,2% 
EUR/GBP       0,8652    -0,1%   0,8660     0,8661  +4,6% 
USD/JPY       148,37    +0,7%   147,32     147,16  -6,3% 
GBP/USD       1,3413    -0,3%   1,3458     1,3461  +7,5% 
USD/CNY       7,1323    -0,0%   7,1348     7,1348  -1,0% 
USD/CNH       7,1835    +0,0%   7,1811     7,1810  -2,1% 
AUS/USD       0,6422    -0,2%   0,6433     0,6436  +4,0% 
Bitcoin/USD   112.181,00    -1,9% 114.391,10   113.869,70 +20,9% 
 
ROHÖL       zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex      63,42    62,71    +1,1%      0,71 -12,0% 
Brent/ICE      67,56    66,84    +1,1%      0,72 -10,5% 
 
 
METALLE      zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold       3.338,90   3.347,80    -0,3%     -8,90 +27,5% 
Silber        38,12    37,93    +0,5%      0,19 +31,3% 
Platin      1.168,17   1.153,07    +1,3%     15,10 +31,6% 
Kupfer        4,45     4,44    +0,3%      0,01  +8,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 16:17 ET (20:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.