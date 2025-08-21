San Clemente, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") weist die Vorwürfe der Patentverletzung durch Align Technology Inc. (ALGN) entschieden zurück und verspricht eine energische Verteidigung."Angel verfügt über eine mehr als 20-jährige Tradition klinisch orientierter Innovationen. Die Vorwürfe unseres Mitbewerbers bezüglich Patentverletzungen sind unseriös und völlig unbegründet", so Rich Hirschland, Chief Commercial Officer und SVP von Angel. "Angel hat seit seiner Gründung stark in die Einhaltung von Patenten investiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Fall obsiegen werden."Angel ist seit vielen Jahren stolzer Innovationsführer im Bereich der transparenten Ausrichtgeräte. Zu den innovativen Produkten zählen der preisgekrönte angelButton, der angelHook, das A6-Unterkiefer-Protrusionssystem (das nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert), das angelKid-System und das Intelligent Root System. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, einen fairen und gesunden Wettbewerb auf dem Markt zu fördern, von dem Ärzte und ihre Patienten profitieren.Die Produkte von Angel erzielen regelmäßig hohe Zufriedenheitswerte bei Ärzten. Sein flexibles Fertigungssystem wird ebenfalls vielfach dafür gelobt, dass es komplexe klinische Ideen in praktikable Lösungen umsetzt. Diese Innovationen, die von einer Unternehmenskultur getragen werden, die Wert auf einen guten Umgang mit Mitarbeitern und Kunden legt, haben zu einem beeindruckenden weltweiten Wachstum von Angel geführt, das sich voraussichtlich fortsetzen wird."Wir gehen davon aus, dass unser Wachstum durch die Rechtsstreitigkeiten nicht wesentlich beeinträchtigt wird", sagte Hirschland. "Wir freuen uns darauf, die Gerichtsverfahren zu nutzen, um die Erfolgsgeschichte von Angel zu erzählen und weltweit mehr Kunden für Angel zu gewinnen."Informationen zur Angelalign Technology Inc. Angelalign Technology Inc. wurde 2003 gegründet und hat bereits 1,5 Millionen Menschen ein strahlendes Lächeln geschenkt. Das Unternehmen bietet digitale, technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an, die den Anforderungen von Zahnärzten und Patienten weltweit gerecht werden. Die innovativen Produkte und technischen Dienstleistungen des Unternehmens haben es zu einem führenden Anbieter in der Kieferorthopädie-Branche gemacht. Im Jahr 2021 wurde Angelalign Technology an der Börse von Hongkong notiert. Im Jahr 2023 startete das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie, so dass seine Produkte und Dienstleistungen nun in über 50 Ländern und Regionen angeboten werden. Erfahren Sie mehr unter angelaligner.com.sue.kolb@angelaligner.comMedienkontakt:Sue Kolbsue.kolb@angelaligner.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=YU8oj_0_CGsFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2754775/Angel_Aligner_aligners.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2277102/Angel_Aligner_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angelalign-technology-bestreitet-patentverletzung-und-kundigt-energische-verteidigung-an-302536234.htmlOriginal-Content von: Angel Aligner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102648/100934144