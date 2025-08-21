Entscheidende Woche für Bitcoin und Ethereum - Powell-Rede als Wendepunkt?

Der Kurs des Bitcoins ist zuletzt sehr deutlich unter Druck geraten und drängt in Richtung der Marke von 112.000 US-Dollar. Das steckt konkret hinter dem Abverkauf, und darum steht jetzt ein entscheidendes Event an, das über den weiteren Kursverlauf bei der Mutter aller Kryptowährungen bestimmt.

Kurskorrektur bei Bitcoin und Ethereum - Das sind die Gründe

Bitcoin hat zuletzt im Kurs deutlich korrigiert und ist nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bis auf 114.000 US-Dollar gefallen. Damit ist der Aufwärtstrend der Kryptowährung seit Anfang April eindeutig unterbrochen. Bei Ethereum zeigt sich ebenfalls ein Rücksetzer. Für Anleger stellt sich die Frage, was eigentlich passiert ist und wie es jetzt weitergehen kann.

In Bezug auf den ersten Punkt verwies Vincent Wang, CIO bei Kronos Research, darauf, dass zuletzt viele gehebelte Positionen liquidiert worden seien und Anleger auf eine klare Linie, gerade mit Blick auf die geopolitischen Ereignisse, warten würden. Er sagte konkret: "Die Händler befinden sich in einer abwartenden Haltung, und der Markt könnte konsolidieren, bis politische Klarheit entsteht." Zumindest bei Ethereum sieht der CIO von Cronos durch den Abverkauf wieder Chancen und betonte, dass ein Halten des aktuellen Niveaus Käufer anlocken könnte.

Fed-Chef Powell Rede könnte Richtung bestimmen

"Das wichtigste kurzfristige Ereignis ist die Rede von Powell in Jackson Hole an diesem Freitag", betonte Peter Chung, Forschungsleiter bei Presto Research. Weiter sagte er: "Der Markt rechnet bereits mit einer Zinssenkung im September. Sollte er etwas sagen, das dem widerspricht, ist eine scharfe Korrektur zu erwarten. Klingt er jedoch optimistischer als erwartet, kann der Markt eine Rallye starten." Die Krypto-Kurse könnten also vor einem regelrechten Tag der Entscheidung am Freitag stehen.

Doch langfristig sieht eine aktuelle Studie die Aussichten dennoch weiter positiv. So zeigt der Bitcoin Intelligence Report von 21st Capital eine wesentlich positivere Perspektive für die Mutter aller Kryptowährungen auf. Konkret rechnen die Experten in diesem Bericht damit, dass sich die außerordentlichen Returns des Bitcoins aus der Vergangenheit zwar verlangsamen, das Asset aber weiterhin überdurchschnittlich stark rentieren wird. Konkret erwarten die Experten deswegen, dass bis zum Jahresende beim Bitcoin weiterhin ein Kursziel in Höhe von 200.000 US-Dollar möglich ist.

