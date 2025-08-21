Brian Armstrong prognostiziert Bitcoin-Kurs von über einer Million Dollar bis 2030

Der Bitcoin steht aktuell an der Börse unter Druck. Doch nun hat sich überraschend der Chef der Handelsplattform Coinbase hervorgetan und eine unglaubliche Prognose für die Mutter aller Kryptowährungen abgegeben. Dann sind bei dem Asset eine Million US-Dollar möglich.

Coinbase-CEO wagt sich mit extremer Prognose aus der Reserve

Es ist eigentlich überhaupt nicht der Stil von Brian Armstrong, Prognosen für den Preis von Bitcoin abzugeben. Immerhin ist er selbst der Chef der größten regulierten Handelsplattform für Kryptowährungen weltweit. Doch nun hat sich der Insider aus der Reserve gewagt und mit einer wirklich massiven Prognose für die Mutter aller Kryptowährungen auf sich aufmerksam gemacht.

So sagte er im Rahmen eines Podcasts, dass Bitcoin schon vor dem Jahr 2030 auf über eine Million US-Dollar im Wert steigen könnte und womöglich noch darüber hinaus. Diese Prognose ist extrem optimistisch, da dies etwa eine Verzehnfachung des Kurses binnen fünf Jahren wäre. In einer Begründung sagte Armstrong übrigens, dass sein Optimismus für Bitcoin vor allem darauf beruht, dass die regulatorische Klarheit für digitale Assets in den USA endlich gegeben sei. Dabei dürfte er vor allem auf die kryptofreundliche Haltung der Regierung unter Donald Trump anspielen.

Wall Street Experten teilen Armstrongs optimistische Einschätzung

Laut Coinbase CEO Brian Armstrong sind die Aussichten für den Bitcoin also sehr positiv und Anleger können in den kommenden Jahren mit weiteren Wertsteigerungen rechnen. Mit dieser Meinung ist der Branchen-Insider übrigens nicht allein. So rechnen Größen wie Cathie Wood, Tom Lee oder Michael Saylor ebenfalls damit, dass eine Million US-Dollar bis 2030 möglich sind.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält zudem die Prognose von Bitmex-Gründer Arthur Hayes. Denn dieser geht davon aus, dass spätestens bis 2028 der Bitcoin den Kurs von einer Million US-Dollar erreichen dürfte. Seine Begründung ruht dabei vor allem auf der These, dass die USA in den kommenden Monaten massiv Liquidität benötigen dürften und die Notenbank dementsprechend Geld bereitstellen dürfte. Infolgedessen könnte es zu einer weiteren Inflationierung, besonders bei den Assetpreisen, kommen, so wie man sie bereits in den Jahren von 2010 bis 2022 hatte beobachten können.

Bitcoin Hyper: Revolutionäre Technologie im Presale verfügbar

Die Aussichten für Bitcoin sind also extrem gut, zumindest wenn man den Prognosen von Coinbase CEO Armstrong und einigen anderen bekannten Stimmen an der Wall Street glaubt. Doch wer jetzt optimistisch für den Bitcoin ist, der sollte nicht nur die Mutter aller Kryptowährungen für ein Investment in Erwägung ziehen. Denn mit dem Bitcoin Hyper Projekt gibt es eine einzigartige Möglichkeit, an der Weiterentwicklung des BTC-Netzwerkes zu partizipieren und dabei auch hohe Gewinnchancen zu haben.

Bitcoin Hyper ist eine Art Layer-II-Lösung für den Bitcoin, die die Blockchain der Mutter aller Kryptowährungen auf ein ganz neues Level hebt. So ist es bisher nicht möglich, bei BTC Web-3-Anwendungen und DeFi-Protokolle zu nutzen. Bitcoin Hyper möchte dies ändern und schafft durch seine Technologie die Möglichkeit, dass Anleger in Bitcoin alle Funktionen der Solana-Blockchain nutzen können. Angesichts dieses einzigartigen Konzeptes ist das Bitcoin Hyper Projekt bei Anlegern auch extrem beliebt, sodass binnen von weniger Wochen bereits elf Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt werden konnten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.