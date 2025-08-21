Milliardenschwerer Bitcoin-Investor wechselt nach 7 Jahren zu Ethereum

Ein unbekannter Bitcoin-Wal hat seine Bestände nach sieben Jahren und millionenschweren Gewinnen liquidiert. Stattdessen setzt er jetzt auf eine andere Kryptowährung, die zunehmend in aller Munde ist. Das steckt konkret dahinter und das bedeutet es für den Kurs des Bitcoins.

Bitcoin-Wal liquidiert 76 Millionen Dollar Position

Wenn Bitcoin-Wale agieren, dann schauen Anleger häufig genau hin, denn immerhin waren die Investoren ja schlau genug, frühzeitig bei der Mutter aller Kryptowährungen einzusteigen, und sitzen heute auf Millionenvermögen. Doch kürzlich gab es eine Wal-Aktivität, die vielen Anlegern nicht allzu sehr gefallen haben dürfte.

Denn wie Daten von Lookonchain zeigen, hat ein Bitcoin-Wal insgesamt 630 BTC im Wert von 76 Millionen US-Dollar auf den Markt geworfen, nachdem er diese Position für satte sieben Jahre gehalten hatte. Vor dem Verkauf besaß der Wal 14.837 Bitcoin im Wert von über 1,6 Milliarden US-Dollar. Noch viel beachtlicher als diese Nachricht ist der Fakt, dass der unbekannte Wal seine vereinnahmten Gewinne auf eine gehebelte Ethereum-Position gesetzt hat. In mehreren Transaktionen wurden laut den Daten von Lookonchain Positionen mit einem Hebel von drei bis zehn eröffnet.

Experten sehen großes Potenzial bei Ethereum

Ethereum, das jahrelang hinter dem Bitcoin bei der Performance zurückgeblieben war, hatte zuletzt im Kurs deutlich aufholen können. Der Kauf des Wals könnte darauf hindeuten, dass dieser noch mehr Aufwärtspotenzial für die zweitwichtigste aller Kryptowährungen sieht. Zumindest ist diese Einschätzung aktuell an der Wall Street sehr beliebt.

Der Experte Tom Lee von Fundstrat sprach sogar davon, dass Ethereum eine Chance hätte, die wertvollste aller Kryptowährungen zu werden, obwohl er Bitcoin bis zum Jahr 2030 bei einer Million US-Dollar im Kurs sieht. Die Vermögensverwaltung Bitwise hatte darauf hingewiesen, dass das steigende Interesse an ETH vor allem auf institutionelle Investoren zurückzuführen ist. Letztere könnten einen Angebotsschock bei dem Altcoin auslösen, so die Einschätzung der Experten, die ebenfalls in den kommenden Monaten und Jahren mit deutlichen Kurssteigerungen rechnen.

Bitcoin Hyper: Einzigartige Investment-Chance im Presale

Anleger, die von einem Kursanstieg bei der Mutter aller Kryptowährungen und gleichzeitig im Falle einer potenziellen Altcoin Season profitieren wollen, sollten jetzt einen Blick auf eine einzigartige Layer-II-Lösung mit enormem Kurspotenzial werfen. Die Rede ist dabei von Bitcoin Hyper, einem wirklich einzigartigen Projekt, das das legendäre Bitcoin-Ökosystem auf die nächste Stufe hebt. Denn durch den Token ist es erstmals möglich, auf der ältesten und beliebtesten aller Blockchains Web3-Anwendungen und DeFi-Protokolle umzusetzen.

Konkret nutzt Bitcoin Hyper Solanas Virtual Machine (SVM) für hohen Durchsatz und Skalierbarkeit, sodass es Anlegern möglich ist, alle Vorteile und Funktionen der Solana-Blockchain mit Bitcoin zu nutzen. So wird die Mutter aller Kryptowährungen schneller, günstiger und effektiver als jemals zuvor. Da dadurch für Anleger das Beste aus beiden Welten vereint wird, ist der Coin bei Anlegern extrem beliebt. Im Presale hat das bisher noch kaum bekannte Projekt binnen weniger Wochen satte elf Millionen US-Dollar einsammeln können und steht damit kurz vor der nächsten Preiserhöhung.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

