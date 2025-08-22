© Foto: Christian Charisius - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 8/25 01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 7/25 08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 Uhr, Deutschland: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025 08:00 Uhr, Deutschland: Privatkonsum Q2/25 08:00 Uhr, Deutschland: Staatsausgaben Q2/25 08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 8/25 08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 8/25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE