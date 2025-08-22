Während Technologieaktien nach Jahren der Dominanz zunehmend unter Bewertungsdruck geraten, deutet vieles auf eine Renaissance der Value-Strategie hin. Die großen Tech-Namen standen zuletzt unter Druck: Palantir, Oracle, Coinbase - allesamt schwach im Handel, während der gleichgewichtete S&P-500-ETF den breiten Markt zu überflügeln beginnt. Für Charlie Bobrinskoy, Vice Chairman von Ariel Investments, deutet vieles auf eine überfällige Rotation hin: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
