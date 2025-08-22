Losone (ots) -Mit dem neuen Standort in Losone übernimmt der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten eine ehemalige Migros Do it + Garden Verkaufsstelle und setzt damit einen wichtigen Schritt in der Wachstums- und Expansionsstrategie um.Vor bald 20 Jahren hat BAUHAUS Schweiz im Jahr 2006 in Niederwangen das erste Fachcenter eröffnet. Es folgten die Fachcentren in Schlieren (ZH) und Mels (SG). Im Jahr 2015 wurde das erste Fachcenter in Matran (FR) in der französischen Schweiz und kurz später im 2020 in Oftringen (AG) eröffnet. Jetzt folgt der Schritt in die italienische Schweiz. Zwar ist BAUHAUS mit dem Webshop bei der Kundschaft auch im Tessin seit bald 10 Jahren bekannt. Mit der Eröffnung des Fachcenters in Losone folgt jetzt jedoch auch die Erschliessung mit einem stationären Fachcenter im Tessin."Als Schweizer Unternehmen sind wir stolz auf die lokale Verankerung" erklärt Christoph Theler, CEO von BAUHAUS Schweiz. "Das regional angepasste Sortiment von Schweizer Lieferanten, Mitarbeitende aus der Region, Übernahme von lokalen Sponsorings und die Abdeckung in drei Landessprachen zeichnen unsere Nähe zur Kundschaft und Regionen aus."Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen ist es das erklärte Ziel von BAUHAUS Schweiz, in den nächsten Jahren weiter zu wachsen und in allen Landesteilen vertreten zu sein. Zum einen mit dem für BAUHAUS bekannten Grossflächenkonzept und nun auch erstmals mit einem neuen Kleinflächenkonzept. Letzteres bietet den Kundinnen und Kunden in Losone auf einer Verkaufsfläche von 2700m2 ein komprimiertes Sortiment an Produkten und Services für Heim- und Profihandwerker:innen in den drei Bereichen Werkstatt, Haus und Garten.Die Sortimente in Losone umfassen Eisenwaren, Werkzeuge & Maschinen, Elektroinstallationen und Beleuchtung, Bad & Sanitär, Fliesen, Baustoffe, Holz und Bodenbeläge bis hin zu Farben, Reinigung & Haushalt, Stadtgarten sowie Auto & Fahrrad Produkte zum Dauertiefpreis inkl. 12 % Tiefpreisgarantie. Zudem werden auch verschiedene Services wie bspw. ein Farbmischcenter, ein Lieferservice und Click&Collect angeboten.Sehr erfreulich ist, dass alle Mitarbeitenden der ehemaligen Migros Do it + Garden Verkaufsstelle dem Wechsel zu BAUHAUS Schweiz zugestimmt haben. Sie werden die Kundinnen und Kunden in Losone weiterhin fachkompetent beraten. Zudem wurden vier Stellen neu geschaffen, welche zwischenzeitlich erfolgreich besetzt werden konnten. Damit sind die Arbeitsplätze, die Kontinuität im Verkauf und die lokale Verankerung in der Fachexpertise und im Service sichergestellt. "Wir freuen uns sehr, die neuen BAUHAUS Mitarbeitenden und Lernenden begrüssen zu dürfen und gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu gehen", so Christoph Theler.BAUHAUS - Der Spezialist für Werkstatt, Haus und GartenDas 1960 in Deutschland gegründete und erfolgreiche Konzept Fachhandelsqualität und Produktevielfalt zu besten Preisen in Selbstbedienung und unter einem Dach anzubieten, hat sich europaweit durchgesetzt. BAUHAUS ist heute in 19 europäischen Ländern über 290 Mal vertreten.In der Schweiz wurde das erste Fachcenter 2006 in Niederwangen (BE) eröffnet. Nebst dem Webshop ist BAUHAUS Schweiz bisher an fünf Standorten vertreten. Mit der Übernahme der Standorte in Losone und Pfungen ist die BAUHAUS Fachcentren AG mit insgesamt sieben Fachcenter aktiv.Pressekontakt:BAUHAUS Fachcentren AGService Center SchweizSägetstrasse 22, 3123 BelpCéline Meichtry, Corporate Communications & Marketing ManagerKontakt: 031 818 11 28, presse@bauhaus.chOriginal-Content von: BAUHAUS Fachcentren AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102645/100934145