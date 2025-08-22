Osnabrück (ots) -Die Schauspielerin Bettina Zimmermann spricht sich dafür aus, dass Schulen Kindern und Jugendlichen verstärkt Medienkompetenz vermitteln. "Ich bin sehr dafür, dass es an Schulen Unterricht zum Umgang mit sozialen Medien gibt - eine Art Internetführerschein", sagte die 50-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Zimmermann verglich die Notwendigkeit eines solchen Lehrinhalts mit dem Erwerb des Seepferdchens für das Schwimmen oder dem Führerschein für das Autofahren. "Für Social Media sollten Kinder vorbereitet werden", betonte die Schauspielerin. Die mehrfache Mutter verwies auf die Gefahr, dass Kinder sich im Netz ständig vergleichen und mit Inhalten konfrontiert würden, "die in Kinderköpfen nichts zu suchen haben".Die Darstellerin ist nach eigenen Worten selbst nur sparsam in sozialen Medien unterwegs. Es sei eine "wahnsinnig aufgebauschte Welt", in der man schnell in einen "Strudel" gerate.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6101816