DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. August

=== *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 1. Veröff.: -0,1% gg Vq 1. Quartal. +0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vj 1. Quartal. +0,3% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und 2. Quartal *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 96 zuvor: 96 *** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede geldpolitischem Symposium in Jackson Hole zu Konjunkturausblick und geldpolitischem Handlungsrahmen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 00:04 ET (04:04 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.