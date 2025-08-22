Traditionell zahlte es sich aus, die Aktie des Spinnmaschinen-Herstellers im Zyklustief zu kaufen. Nun notiert der Wert so tief wie nie zuvor. Wer Mut hat, wagt eine erste Wette Die Aktie des Schweizer Maschinenbauers ist nichts für schwache Nerven. In diesem Jahrtausend hat sie schon sieben Einbrüche und Erholungen hinter sich. Jedes Mal verloren die Anleger auch mehr als 50 Prozent, um im Aufschwung den Einsatz zumindest zu verdoppeln. Aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
