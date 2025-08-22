DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BÜROKRATIEABBAU - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat seine Ministerkollegen in einem Brief aufgefordert, zu einem massiven Abbau der Bürokratie beizutragen. In "Sachen Bürokratierückbau" sei "ein neues Kapitel aufzuschlagen und vieles anders und besser zu machen als in der Vergangenheit", heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Das Digitalministerium bezifferte den geplanten Bürokratieabbau auf Anfrage mit rund 16 Milliarden Euro. Bei den jährlichen Bürokratiekosten der Wirtschaft von 65 Milliarden Euro wäre das ein Abbau von 25 Prozent. (Handelsblatt)

BANKENREGULIERUNG - In der Debatte um die Entbürokratisierung der Bankenaufsicht regen Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzmarktaufsicht (Bafin) eine tiefgreifende Reform an. Laut einem an die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) adressierten sogenannten Non-Paper, das der Börsen-Zeitung vorliegt, schlagen die Aufseher vor, Eigenkapitalrichtlinie CRR (Capital Requirements Regulation) und Abwicklungsregime zu entflechten. Zuerst hatte der Brancheninformationsdienst Finanz-Szene darüber berichtet. (Börsen-Zeitung)

DIGITALER EURO - EU-Vertreter beschleunigen nach Angaben von Insidern die Pläne für einen digitalen Euro. Nachdem der US-Kongress im Juli nach intensiver Lobbyarbeit der Kryptoindustrie ein Gesetz zur Überwachung des 288 Milliarden Dollar schweren Stablecoin-Marktes verabschiedet hat, hätten EU-Beamte "die Pläne für den digitalen Euro überdacht", sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Sie zögen in Erwägung ziehen, einen digitalen Euro auf einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum oder Solana laufen zu lassen, anstatt wie bisher erwartet auf einer privaten. Ein Informant sagte, in Brüssel werde nach der schnelle Verabschiedung des US-Gesetzes gesagt, "lasst uns schneller werden".

August 22, 2025 00:50 ET (04:50 GMT)

