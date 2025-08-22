Bern (ots) -Die Clientis Gruppe zeigt sich auch im ersten Halbjahr 2025 robust und wachstumsorientiert. Trotz eines herausfordernden Zinsumfelds konnte der Betriebserfolg dank einer erfreulichen Entwicklung bei den Kommissionserträgen stabil gehalten werden. Das kontinuierliche Wachstum im Hypothekargeschäft und bei den Kundengeldern zeigt die starke Verankerung der Clientis Banken. Die Eigenkapitalbasis wurde erneut gestärkt und bestätigt die langfristige Stabilität der Gruppe.Die 14 Banken der Clientis Gruppe konnten sich im ersten Halbjahr 2025 trotz anhaltend anspruchsvollem Zinsumfeld und volatiler Marktbedingungen gut behaupten. Die Ausleihungen an Kunden wie auch die Kundengelder wurden erneut gesteigert, die Eigenkapitalbasis weiter gestärkt. Der Gruppengewinn lag mit CHF 31,4 Mio. leicht unter dem Vorjahr (-1,8%)."Unsere Strategie eines nachhaltigen Wachstums mit starker regionaler Verankerung trägt weiterhin Früchte. Das erste Halbjahr 2025 zeigt: Die Clientis Gruppe bleibt auch in einem herausfordernden Umfeld stabil und profitabel", sagt Matthias Liechti, CEO der Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Gruppe.Wachstum bei Hypotheken und KundengeldernDie Bilanzsumme der Gruppe nahm im ersten Semester 2025 um 4,2% bzw. CHF 620 Mio. auf CHF 15,38 Mrd. zu. Besonders erfreulich entwickelten sich die Ausleihungen an Kunden, die um 2,1% auf CHF 12,51 Mrd. stiegen - vor allem dank dem Kerngeschäft Hypotheken (+2,3% auf CHF 11,92 Mrd.). Die Kundengelder nahmen ebenfalls zu (+2,7% bzw. +CHF 279 Mio.) und erreichten CHF 10,46 Mrd.Mit den Kundengeldern werden 83,6% der Kundenkredite finanziert - ein Zeichen der hohen Refinanzierungsstärke.Betriebserfolg stabilDer Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich mit +7,8 % auf CHF 13,41 Mio. erfreulich und kompensierte den leichten Rückgang im Zinserfolg. Der Brutto-Zinserfolg sank gegenüber dem Vorjahr um 1,2% auf CHF 75,4 Mio. Die tiefere Bruttozinsspanne von 1,01 % (Vorjahr: 1,07 %) widerspiegelt das nach wie vor herausfordernde Zinsumfeld.Stabile Kostenstruktur - leicht tieferer GruppengewinnDer Geschäftsaufwand stieg im ersten Semester moderat: Der Personalaufwand nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,2% auf CHF 33,74 Mio. zu, während der Sachaufwand um 1,9% auf CHF 24,79 Mio. anstieg. Insbesondere Investitionen in die IT, getrieben durch Digitalisierung und Umsetzung von neuen und umfangreichen regulatorischen Anforderungen, sowie die Standortentwicklung führten zu höheren Aufwendungen.Nach Steuern resultierte ein Gruppengewinn von CHF 31,42 Mio., was einem Rückgang von 1,8% gegenüber dem Vorjahresergebnis entspricht.Eigenkapital erneut gestärktDas Eigenkapital der Gruppe wurde im ersten Halbjahr 2025 um CHF 22,2 Mio. bzw. 1,6% auf CHF 1,408 Mrd. gestärkt. Die Gesamteigenmittelquote von 20,12% bleibt deutlich über den regulatorischen Anforderungen von 12,61% und unterstreicht die hohe Stabilität und Sicherheit der Clientis Gruppe.Gezielte Investitionen in die DigitalisierungClientis Banking Solutions hat im ersten Halbjahr 2025 gezielt in den Ausbau ihrer digitalen Serviceplattform investiert. Bei mehreren Schlüsselprojekten wurden bedeutende Fortschritte erzielt - darunter die weiter fortgeschrittenen Projektarbeiten zur Einführung einer modernen Mobile- und E-Banking-Lösung sowie einer prozessunterstützenden Beratungslösung.Im Bereich Finanzieren wurde mit dem KI-gestützten Dokumentenmanagement HypoDossier eine Software implementiert, die das Hypothekargeschäft effizienter und schneller macht. Im Bereich Payments setzen neu alle 21 Banken der Serviceplattform auf die standardisierte Open-Banking-Schnittstellen via SIX und haben Instant Payments eingeführt. Zudem haben vier Clientis Banken und drei Plattformbanken erfolgreich ihre eigene TWINT App lanciert.Die Weiterentwicklungen orientieren sich konsequent an den Geschäftsmodellen der Banken und zielen auf erhöhte Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ab. Das integrierte Cyberpaket der Plattform stärkt zusätzlich den Schutz gegen zunehmende Cyberrisiken.Mit der Digitalisierung im Kreditgeschäft schaffen die Clientis Banken wichtige Voraussetzungen für eine Teilnahme am SNB-Liquiditätsprogramm. Zudem haben sie sich intensiv mit der Umsetzung der neuen Eigenmittelvorschriften gemäss Basel III Final befasst, welche nun erstmals per 30.06.2025 zur Anwendung kamen.Stabiles Rating der Clientis Gruppe bestätigtDie Rating-Agentur Moody's bestätigte im Dezember 2024 ihre Bewertungen für die Clientis Banken: "A2" für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote "P-1" für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie "stabil" für den Ausblick. Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und das solide Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody's unverändert positiv hervorgehoben.AusblickFür das zweite Halbjahr 2025 erwartet die Clientis Gruppe ein weiterhin anspruchsvolles Marktumfeld.Dank gut ausgestatteter Kapitalbasis, qualitativem Kreditwachstum und diversifizierten Ertragspfeilern ist die Gruppe gut positioniert, um auch künftig solide Ergebnisse zu erzielen.Clientis GruppeDie Clientis Gruppe vereint aktuell 14 eigenständige Schweizer Regionalbanken unter einem gemeinsamen Dach. Ihr Kerngeschäft sind Hypothekargeschäfte, Payments sowie Anlegen und Vorsorgen. Zu den Kunden zählen Privatpersonen, KMU und Institutionen. Die Clientis AG als Dienstleistungszentrum der Gruppe beliefert die angeschlossenen Banken sowie unabhängige Regionalbanken und Drittinstitute mit Banking Solutions in den Bereichen Refinanzierung, IT-Services, Marketing und Compliance.BilderBilder zur Clientis Gruppe finden Sie unterclientis.ch > Über uns > Medien und Investoren > Mediendokumentationen (https://www.clientis.ch/de/ueber-uns/medien-und-investoren/mediendokumentation-und-termine)Pressekontakt:Lars GeiserLeiter Marketing und KommunikationClientis AGlars.geiser@clientis.chTel. 031 660 46 44Original-Content von: Clientis AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010742/100934148