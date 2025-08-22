FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte am Freitag vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag wenig verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 24.273 Punkten rund 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Auch im bisherigen Wochenverlauf hat sich im Dax mit einem Abschlag von 0,3 Prozent wenig getan. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt aber in Reichweite.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Nach den jüngsten Rekorden und vor erwarteten geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Die zunächst etwas deutlicheren Auftaktverluste verringerten sich nach robusten Konjunkturdaten. Das Hauptaugenmerk ist aber bereits auf Freitag gerichtet, denn US-Notenbankchef Jerome Powell wird dann auf der Notenbankenkonferenz in Jackson Hole reden. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag 0,34 Prozent tiefer auf 44.785,50 Punkten. Zwei Tage zuvor war er noch über 45.200 Zähler auf ein Rekordhoch geklettert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Mit Spannung wird an den Märkten auf die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim Treffen der Währungshüter in Jackson Hole am Nachmittag gewartet. Entscheidend dürften dabei Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung in den USA im September sein. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte hingegen um 0,3 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 1,2 Prozent.



DAX 24.293,34 0,07%

XDAX 24.267,89 -0,14%

EuroSTOXX 50 5.462,16 -0,19%

Stoxx50 4.618,36 0,07%



DJIA 44.785,50 -0,34%

S&P 500 6.370,17 -0,40%

NASDAQ 100 23.142,58 -0,46%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,13 0,03%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1584 -0,19%

USD/Yen 148,76 0,27%

Euro/Yen 172,34 0,08%°



BITCOIN:





Bitcoin 112.862 0,35%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 67,66 -0,01 USD WTI 63,53 +0,01 USD°

