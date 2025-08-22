Der US-amerikanische Softwareanbieter Workday hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Dennoch reagierten die Anleger verhalten. Die Aktie gab nach Börsenschluss leicht nach. Zwar konnte das Unternehmen die Markterwartungen übertreffen, die Prognosen blieben jedoch im Rahmen der Schätzungen. Zudem warnte CEO Carl Eschenbach vor Belastungen in bestimmten Kundensegmenten. Im abgelaufenen Quartal bis zum 31. Juli stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 2,35 Milliarden US-Dollar, während Analysten 2,34 Milliarden erwartet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,21 US-Dollar und damit über den Konsensschätzungen von 2,11 US-Dollar. Unter dem Strich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
