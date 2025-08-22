The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2025
ISIN Name
XS2278364075 ZHONGSHENG 21/26
US626717AG73 MURPHY OIL 12/42
XS2216812318 DEV.BK.JAPAN 20/25 MTN
US25470DBG34 DISCOVERY C. 19/49
XS1280871176 BNP PARIBAS 15/25 MTN
XS2010037922 NBK T.I F.2 19/UND. FLR
USP59699AB77 ITAU UNIB. 20/UND. REGS
XS2485554088 NATWEST MKTS 22/25 FLRMTN
CH0358541057 GEBERIT AG NA 2.LI.SF-,10
XS2485553866 NATWEST MKTS 22/25 MTN
XS2116900031 JIC ZHIXIN 20/25
