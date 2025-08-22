VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-21
|NL0009272749
|3790000.000
|347164497.54
|91.6001
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-21
|NL0009272756
|232000.000
|21519702.09
|92.7573
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-21
|NL0009272772
|513000.000
|36967221.28
|72.0609
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-21
|NL0009272780
|360000.000
|29814118.71
|82.8170
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-21
|NL0009690239
|7910404.000
|297487597.81
|37.6071
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-21
|NL0009690247
|2518390.000
|43100952.80
|17.1145
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-21
|NL0009690254
|2426537.000
|30128065.40
|12.4161
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-21
|NL0010273801
|2681000.000
|51105487.18
|19.0621
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-21
|NL0010731816
|778000.000
|65713666.03
|84.4649
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-21
|NL0011683594
|68000000.000
|3065927305.78
|45.0872
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-21
|NL0010408704
|29203010.000
|1015703440.74
|34.7808
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-21
|NL0009272764
|328000.000
|20380323.47
|62.1351
© 2025 PR Newswire