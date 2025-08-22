Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 22
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|253587.87
|5.7628
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|21/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|236466682.81
|5.8086
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|21/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12112485.45
|5.5057
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|253047.73
|5.7664
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13104377.00
|74461270.90
|5.6822
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|21/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|187509.82
|5.03
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|21/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|2000000.00
|12576506.74
|6.2883
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|21/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28472528.34
|5.6718
© 2025 PR Newswire