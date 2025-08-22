Zaria Parvez machte die grüne Duolingo-Eule zum Tiktok-Trend und erzielte mit provokanten Kampagnen Milliarden Impressionen. Heute spricht sie offen über die Schattenseiten des viralen Erfolgs. Wie viel Work-Life-Balance braucht es, um erfolgreich zu sein - und wie viel ist gesund? Zaria Parvez hat die Sprachlern-App Duolingo auf Tiktok groß gemacht. Wie Business Insider berichtet, musste sie diesen Erfolg allerdings mit ihrer psychischen Gesundheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
