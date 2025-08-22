DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In London bleiben die Börsen anlässlich des August-Bankfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Verbraucherinflation in Japan hat sich im Juli abgekühlt, ist jedoch deutlich über dem Zielwert der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent geblieben. Die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung wurde dadurch verstärkt. Die Verbraucherpreise - ohne frische Lebensmittel - stiegen im vergangenen Monat um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Anstieg von 3,3 Prozent im Juni, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten. Damit fiel die Teuerung höher aus als die 3,0 Prozent, die in einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwartet wurde. Nachdem die Unsicherheiten im Handel nach einer Einigung zwischen Tokio und Washington Ende Juli etwas nachgelassen haben, erwarten Wirtschaftsexperten und Anleger, dass die BoJ die Geldpolitik in naher Zukunft wieder straffen wird, weil der anhaltende Kostendruck - insbesondere bei den Lebensmittelpreisen - den Geldbeutel der Verbraucher belastet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.367,40 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.111.40 -0,1% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.983,60 -0,4% Nikkei-225 (Tokio) 42.565,89 -0,1% Hang-Seng (Hongk.) 25.165,43 +0,2% Schanghai-Comp. 3.795,69 +0,7% Kospi (Seoul) 3.171,40 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zum Wochenausklang die Börsen in Ostasien. Insgesamt sprechen Marktteilnehmer aber von einer abwartenden Haltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Hier erhofft man sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, vor allem mit Blick auf die Zinsentscheidung im September. Die Börse in Tokio zeigt sich mit leichten Abgaben. Im Juli kühlte sich zwar die Verbraucherinflation leicht ab, lag jedoch weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2,0 Prozent, was die Erwartungen einer bevorstehenden Zinserhöhung verstärkt. Dagegen geht es für die chinesischen Börsen aufwärts. Hier stützen die anhaltenden Hoffnungen des Marktes auf weitere Stimulierungsmaßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. In Australien fällt der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent. Am Vortag hatte der Index erstmals die Marke von 9.000 Punkten überwunden und ein neues Rekordhoch markiert. Nun komme es im Vorfeld des Wochenendes zu leichten Gewinnmitnahmen, heißt es. In Seoul setzt sich die Erholung des Vortages dagegen fort.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.785,50 -0,3% -152,81 +5,6% S&P-500 6.370,17 -0,4% -25,61 +8,7% NASDAQ Comp 21.100,31 -0,3% -72,55 +9,6% NASDAQ 100 23.142,58 -0,5% -106,99 +10,6% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 883 Mio 998 Mio Gewinner 1.175 1.320 Verlierer 1.579 1.420 Unverändert 92 103

Leichter - Vor dem Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag dominierte Zurückhaltung. Von ihm erhofft man sich Hinweise über den Zinskurs und wie es um die im September vom Markt mehrheitlich erwartete Zinssenkung steht. Allerdings brachte der Tag auch einige Konjunkturdaten, die möglicherweise noch Einfluss auf die Powell-Aussagen haben könnten. Insbesondere fiel der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie klar besser als erwartet aus und stieg deutlich in den Wachstum anzeigenden Bereich. Auch der Index für die Dienstleistungen übertraf die Prognosen. Am Aktienmarkt sorgten die guten Daten aber nur zwischenzeitlich dafür, dass die Indizes ihre Anfangsverluste fast komplett wieder wettmachten. Die Kehrseite der Daten ist nämlich, dass sie eher gegen Zinssenkungen sprechen. Walmartfielen um 4,5 Prozent. Der Einzelhandelsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen veröffentlicht. und sieht sich durch die Importzölle von Präsident Trump mit steigenden Kosten konfrontiert. Meta (-1,2%) hat seine KI-Rekrutierungskampagne beendet - zu einer Zeit, in der an den Börsen allgemeines Unbehagen über die jüngste KI-getriebene Marktrally herrscht. KI-Aktien wurden zuletzt durch einen Bericht belastet, wonach sich KI-Investitionen für die meisten Unternehmen kaum gerechnet haben. Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gaben kräftig nach. Präsident Trump hatte in sozialen Medien erklärt, die USA würden keine Solar- oder Windkraftprojekte genehmigen. First Solar verloren 7,0, Sunrun um 4,7 und SolarEdge Technologies 5,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach den guten Konjunkturzahlen nach oben, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,33 Prozent. Am Zinsterminmarkt fiel die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 73 Prozent. Vor Wochenfrist waren es noch 92 Prozent, am Vortag 83 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:19 % YTD EUR/USD 1,1588 -0,2 1,1610 1,1641 +12,5% EUR/JPY 172,23 -0,0 172,24 171,83 +5,4% EUR/GBP 0,8651 -0,1 0,8656 0,8656 +4,6% GBP/USD 1,3395 -0,1 1,3412 1,3449 +7,5% USD/JPY 148,63 0,2 148,37 147,60 -6,3% USD/KRW 1.393,42 -0,6 1.401,66 1.398,66 -5,3% USD/CNY 7,1397 0,1 7,1334 7,1328 -1,0% USD/CNH 7,1878 0,1 7,1829 7,1812 -2,1% USD/HKD 7,8166 0,0 7,8141 7,8118 +0,6% AUD/USD 0,6417 -0,0 0,6420 0,6421 +4,0% NZD/USD 0,5805 -0,2 0,5819 0,5816 +4,0% BTC/USD 112.971,20 0,3 112.603,30 113.653,00 +20,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den guten Konjunkturdaten und den steigenden US-Marktzinsen an, der Euro fiel auf knapp über 1,16 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,47 63,52 -0,1% -0,05 -12,0% Brent/ICE 67,61 67,67 -0,1% -0,06 -10,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um weitere gut 1 Prozent. Sie waren am Vortag nach einem deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte um rund 2 Prozent gestiegen. Im Handel hieß es außerdem, die kaum ersichtlichen Fortschritte bei den Friedensbemühungen in der Ukraine, hätten die Ölpreise ebenfalls gestützt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.329,63 3.339,75 -0,3% -10,12 +27,5% Silber 38,03 38,175 -0,4% -0,14 +31,3% Platin 1.163,87 1.169,41 -0,5% -5,54 +31,6% Kupfer 4,44 4,44 -0,0% 0,00 +8,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab um 0,3 Prozent nach. Belastend wirkten der anziehende Dollar und steigende Anleiherenditen.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat einen juristischen Erfolg erzielt. Ein Berufungsgericht in New York hat ein Urteil gegen den Präsidenten und sein Geschäftsimperium über 500 Millionen Dollar gekippt. Das ebnet den Weg für eine weitere Berufung vor dem höchsten Gericht des Bundesstaates.

TESLA

ist wegen Versäumnissen bei Berichten zu Unfällen im Zusammenhang mit Assistenzsystemen ins Visier der Behörden geraten. Die Straßenverkehrsaufsicht National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untersucht nun die verzögerte Einreichung von Berichten.

