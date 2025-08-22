FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RKP OV.FIN.16(A) 17/UND. XS1567389728
RKPF 2019 E 19/UND. FLR XS2079096884
RKI OVERS.FIN. 17/UND. XS1635996603
RKPF 20 (A) 21/26 XS2356173406
RKPF 19 (A) 20/25 XS2223762209
AB/FROM ONWARDS 22.08.2025
