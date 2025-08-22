WIESBADEN (ots) -In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 gab es in Deutschland rund 1,21 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 23 300 oder 2 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei gut einer Millionen Unfällen blieb es bei Sachschaden (-2 %), bei rund 139 800 Unfällen gab es Getötete oder Verletzte (+1 %).Insgesamt sind 175 000 Menschen im 1. Halbjahr 2025 bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden - in etwa so viele wie im 1. Halbjahr 2024. Die Zahl der Verkehrstoten stieg dagegen um 25 Personen auf 1 322.Zahl der Verkehrstoten je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 unverändertAuf die Bevölkerungszahl bezogen starben im Straßenverkehr im 1. Halbjahr 2025 in Deutschland durchschnittlich 16 Menschen je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Sowohl gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 als auch gegenüber dem 1. Halbjahr 2023 veränderte sich dieser Wert nicht.Juni 2025: 10 % weniger Verkehrsunfälle als im VorjahresmonatNach vorläufigen Zahlen sank im Juni 2025 die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 % auf insgesamt 195 000 Unfälle. Bei 165 000 Unfällen blieb es bei Sachschaden (-12 %). Bei 29 900 Unfällen kam es zu Personenschaden (+3 %). Mit rund 37 000 Personen wurden 2 % mehr Verkehrsteilnehmende verletzt. Die Zahl der Getöteten ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 26 Personen auf 301 gestiegen und damit so hoch wie im Juni vor zwei Jahren.Weitere InformationenDetaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:StraßenverkehrsunfälleTelefon: +49 611 75 4852www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6101854