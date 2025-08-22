Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 22
[22.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2941599081
|16,405,383.00
|EUR
|12,000.00
|166,736,210.94
|10.1635
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2941599248
|342,077.00
|USD
|0
|3,502,782.65
|10.2397
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,408,918.99
|10.1265
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2994520851
|10,555,722.00
|USD
|0
|107,979,937.26
|10.2295
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2994520935
|559,453.00
|USD
|0
|5,675,038.85
|10.1439
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,737.50
|10.1495
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,177.72
|10.0871
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|LU2941599164
|21,844.00
|EUR
|0
|218,864.57
|10.0194
© 2025 PR Newswire