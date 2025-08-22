DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Freitag weiterhin stabil. Der September-Kontrakt verliert 25 auf 24.287 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.349 und das Tagestief bei 24.264 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 782 Kontrakte.

Die Umsätze dürften zunächst niedrig bleiben, der Impuls am Nachmittag dann von der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell ausgehen. Bisher zeichnet sich nicht ab, dass der DAX-Future seine Seitwärtsspanne zwischen 24.000 und 24.500 Punkten verlassen wird.

