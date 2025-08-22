Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 22
[22.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,723,473.31
|9.8056
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,081,206.37
|98.504
|Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,023,808.88
|111.2599
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,378,345.24
|120.0122
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,090,179.68
|116.5808
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,935,173.50
|109.6689
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,723,249.99
|98.4321
|Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000L1I4R94
|1,803,464.00
|USD
|0
|20,461,564.05
|11.3457
|Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000LJG9WK1
|512,702.00
|GBP
|7,510.00
|5,174,203.57
|10.092
|Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|474,032.69
|11.7129
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|410,853,775.13
|110.7259
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,645,366.19
|10.125
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,008,859.89
|11.0317
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,035,248.42
|10.6758
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|620,327.29
|10.9451
|Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,235,766.31
|10.6954
|JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,232,822,695.09
|112.0748
|JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,503,468.36
|12.1478
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,474,624.90
|10.0612
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,316.12
|10.0532
|JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,070,013.04
|9.9412
