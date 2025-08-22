Wer mit dem Fahrrad regelmäßig Berge hochstrampelt, schafft sich eher ein E-Bike an. Doch eine Umfrage zeigt: Das Bundesland mit der höchsten E-Bike-Quote ist ziemlich flach - zumindest im Norden. Mehr als jeder Vierte in Deutschland besitzt laut einer Umfrage ein E-Bike oder Pedelec. In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Wert von 15 auf nun 28 Prozent nahezu verdoppelt, geht aus einer vom Energieversorger Eon veröffentlichten Umfrage hervor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n