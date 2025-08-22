Berlin (ots) -Zum Start der Bundesligasaison 2025/26 bewegt BILDplay Bundesliga (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fvideo%2Fmediathek%2F1-bundesliga%2Falle-spielberichte-44719968.bild.html&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7C92adf547c47345af78fd08dde143e81d%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638914403972659970%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=r7zxjEvFkvajAecH5ztKDCrqBslYPU4sVEG1l1CaVfw%3D&reserved=0) die Fans: Kostenfrei, kompakt, 24/7 und überall abrufbar auf BILD.de, SPORTBILD.de, bei YouTube und Instagram zeigt sich die neue Fußball-Welt von Europas größter Sportredaktion. Im Hochkant-Video-Format, fürs Handy optimiert unter play.bild.de. Und ab Montags 0 Uhr gibt es bei BILDplay Bundesliga die besten Szenen des vergangenen Spieltags der 1. und 2. Bundesliga. Mit allen Toren, Spiel-Highlights und Aufregern. Schiedsrichter Star Manuel Gräfe analysiert die strittigen Szenen.Neues Moderationsteam für "Reif ist Live" mit Valentina Maceri und Filip Thiel / Heute letzte Sendung mit Matthias BrügelmannAb dem 22. August ist auch der Fußball-Talk "Reif ist Live" mit Kommentatoren-Legende Marcel Reif pünktlich zurück aus der Sommerpause. Der scheidende BILD-Sportchef Matthias Brügelmann moderiert die Sendung heute zum letzten Mal. Zukünftig übernehmen BILD-Sportredakteur Filip Thiel und Valentina Maceri, die den Talk mit Marcel Reif abwechselnd moderieren werden. Für die Sportjournalistin und Ex-Profifußballerin Valentina Maceri ist es ein Wiedersehen, sie war bis 2024 schon für verschiedene Sportformate wie "Reif ist Live" bei BILD als Moderatorin und Sportexpertin im Einsatz.Darauf dürfen sich die Fans bei BILDplay Bundesliga freuen:Most Viewed: Die besten Szenen des Spieltags - Tore, Tricks, Aufreger. Schnell, stark, bewegend.Bundesliga-Klassiker: Unvergessliche Szenen der Geschichte - Tore, Skandale, Momente, für die Ewigkeit.Bayern Insider: Wenn BILD-Fußball-Chef Christian Falk und sein Stellvertreter Tobias Altschäffl sprechen, hören Bayern-Fans hin. Transfers, Taktik, Trainertratsch.Reif ist Live (ab 22. August zurück aus der Sommerpause): Der Fußball-Talk mit TV-Legende Marcel Reif, zukünftig im Gespräch mit Valentina Maceri und Filip Thiel.BILD x Bla Bla Gio: Die witzigste Bundesliga-Show im Netz! Influencer Gio (187 000 Follower auf Instagram) vertont die Highlights der Bundesliga neu - frech, kreativ, zum Weglachen.Gräfes VARheit: Kult-Schiri Manuel Gräfe analysiert die heiß diskutierten Entscheidungen des Spieltags im Video - klar, verständlich, direkt.Stammplatz: BILDs täglicher Fußball-Podcast, jetzt auch im Video!Phrasenmäher: Die Stars der Liga zwischen Kabinen-Talk und Kamin-Gespräch im Podcast, jetzt auch im Video!Spieltags-Briefing: Alles, was du vor dem Anpfiff wissen musst: Startelf, Ausfälle, Themen im Klub. Exklusive News von unseren BILD-Reportern.Bundesliga Entertain: Lifestyle, Humor, Spielerfrauen, Privatleben der Stars - die Bundesliga ganz persönlich.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6101897