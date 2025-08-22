Düsseldorf (ots) -Unter dem Motto "Ride the Wind" stellt HUAWEI seine neuen Produkte in den Bereichen Wearables, Smartphones und Tablets offiziell am 19. September 2025 in Paris vor - entwickelt für alle, die Stil und Performance in perfekter Harmonie erleben wollen. Im Mittelpunkt steht das neue Modell der GT-Reihe: HUAWEI WATCH GT 6 Series. Die neue Generation bietet ein verbessertes Erlebnis für anspruchsvolle Outdoor-Sportarten sowie erweiterte Gesundheitsfunktionen. Gleichzeitig werden auf dem globalen Launch-Event auch neue, innovative Smartphone und Tablet-Modelle angekündigt.HUAWEI Wearables auf ErfolgskursNach dem erfolgreichen Ausbau der HUAWEI Smartwatch Produktpalette im Health-Segment intensiviert das Unternehmen weiter sein Engagement im Bereich Sporttechnologie. Als eines der wichtigsten globalen Verbrauchergeschäfte von HUAWEI haben Wearables laut neuester IDC[1]-Daten mit mehr als 200 Millionen Auslieferungen seit 2015 und einem Wachstum von 42,4 % im ersten Quartal 2025 den Markt dominiert. Apple konnte trotz starker Jahresergebnisse nicht mithalten und belegte nur Platz drei, während Samsung mit einem Rückgang auf Rang vier abrutschte. Insgesamt wuchs der globale Markt um mehr als 10 %, was die deutliche Erholung der Branche und positive Zukunftsaussichten unterstreicht.HUAWEI GT-Serie: Technologie, Design und Sport neu definiertDie HUAWEI WATCH GT-Serie, bekannt für ihre lange Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen und ihre vielfältigen Sportfunktionen, setzt nun mit dem neuesten Modell wieder neue Maßstäbe. Die kommende Generation bietet revolutionäre Verbesserungen in puncto Ausdauer sowie bei professionellen Features - von umfassenden Outdoor-Aktivitäten bis hin zu abwechslungsreichen Indoor-Workouts.Zur vollständigen Meldung gelangen Sie hier: LINK (https://www.mcgroup.com/huawei-press-release-22-08-2025)[1] IDC (10. 6. 2025) https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC53573925Pressekontakt:HUAWEI TECHNOLOGIESConsumer Business GroupNils HoltmeierPublic Relations Manager DACHAm Seestern 5, 40547 Düsseldorfnils.holtmeier@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/6101925