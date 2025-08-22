Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung wird die Rede von Fed-Chef Powell auf dem geldpolitischen Symposium der Fed von Kansas City in Jackson Hole erwartet, so die Analysten der Helaba.Nicht nur stelle die aktuelle konjunkturelle Entwicklung die Fed vor Herausforderungen, auch die politischen Aktivitäten in Washington, insbesondere die Zollpolitik, würden für Verunsicherung sorgen. Zudem sehe sich die Fed in ihrer Unabhängigkeit bedroht. In beispiellosen Tiraden werde die Politik der Fed, die Zinsen in den letzten Monaten nicht weiter zu senken, durch den US-Präsidenten kritisiert, juristische Schritte gegen den Fed-Chef angedroht und zuletzt mindestens ein weiteres FOMC-Mitglied öffentlich unter Druck gesetzt. Eine dem Willen des Weißen Hauses unterworfene Notenbank sei ein Risiko für die Stabilität des Preisniveaus, des US-Dollars und des Anleihemarktes. Der potenzielle Schaden für die wirtschaftlichen Perspektiven und den Wohlstand der US-Amerikaner könne wahrscheinlich nicht überschätzt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de