Delaware (www.anleihencheck.de) - Ron Temple, Chief Market Strategist bei Lazard, beobachtet derzeit die Produzentenpreise der USA mit besonderer Aufmerksamkeit.Er warne, dass der jüngste Anstieg des Producer Price Index (PPI) nicht nur zollbedingt sei:Der jüngste Anstieg der US-Produzentenpreise sei in weiten Teilen von Dienstleistungen getrieben worden - also einem Segment, das gar nicht von Zöllen betroffen sei. Das sei besorgniserregend, denn es deute darauf hin, dass der Inflationsdruck nicht nur importbedingt sei, sondern strukturell breiter verankert sein könnte. Viele Marktteilnehmer würden derzeit davon ausgehen, dass sich die Inflation von selbst abschwäche, wenn die Zolleffekte auslaufen würden. Die Experten würden das für zu optimistisch halten. Wenn auch die inländischen Dienstleistungssektoren anfangen würden, die Preise dauerhaft anzuheben, bestehe das Risiko einer zweiten Inflationswelle - noch bevor die erste vollständig überwunden sei. (22.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
