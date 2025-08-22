Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Chevron USA Inc. begibt eine frische Unternehmensanleihe (ISIN US166756BK18/ WKN A4EFJH) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Mit einem Kupon von 4,500% jährlich, der alle sechs Monate ausgezahlt werde, adressiere das Papier Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. April 2026, das Laufzeitende liege auf dem 15. Oktober 2032. Die Mindestorder liege bei 1.000 US-Dollar. Aktuell bewege sich der Kurs um die 99,72% (Stand: 20. August 2025), was einer Rendite von etwa 4,58% entspreche. Ab 15. August 2032 könne Chevron USA die Anleihe vorzeitig zum Nennwert zurückzahlen. Das aktuelle Moody's-Rating laute Aa2. Für Anleger außerhalb des Dollarraums sei, wie üblich, die Wechselkursentwicklung zu berücksichtigen. (Bonds weekly Ausgabe vom 21.08.2025) (22.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de