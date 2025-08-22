DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Gewinne - Warten auf Powell-Rede

DOW JONES--Mit einer überwiegend positiven Tendenz haben sich zum Wochenausklang die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole habe insgesamt aber Zurückhaltung geherrscht, hieß es. Der Markt erhofft sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, vor allem mit Blick auf die Sitzung im September. Sollte eine eindeutigere Positionierung durch Powell ausbleiben, dürfte die bereits deutlich gesunkene Erwartung einer Zinssenkung im September von aktuell rund 75 Prozent weiter zurückfallen, hieß es.

Powell dürfte in seiner Rede auf maximale Flexibilität bei den nächsten FOMC-Sitzungen abzielen und betonen, dass der geldpolitische Kurs von den Inflations- und Arbeitsmarktdaten abhängt, so Blerina Uruci, Chefvolkswirtin für die USA bei T. Rowe Price. Sie wies darauf hin, dass vor der Fed-Sitzung am 17. September noch ein weiterer Arbeitsmarktbericht und ein Bericht zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht werden. Ein Szenario ohne Senkung sei für die September-Sitzung wahrscheinlich, falls die Inflation deutlich nach oben überrasche oder sich der Arbeitsmarkt stark erhole. Ein dovishes Ergebnis in Form einer Zinssenkung um 50 Basispunkte sei möglich, wenn sich das Beschäftigungswachstum im August auf unter 50.000 pro Monat verlangsame und die Arbeitslosenquote steige.

Nachdem die Börse in Tokio über weite Teile des Handels leichte Abgaben verzeichnet hatte, schaffte sie im späten Geschäft noch den Sprung ins Plus und schloss 0,1 Prozent höher bei 42.633 Punkten. Auslöser für die negative Tendenz waren Konjunktur-Daten. Im Juli kühlte sich zwar die Verbraucherinflation leicht ab, lag jedoch weiterhin klar über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2,0 Prozent, was die Erwartungen einer bevorstehenden Zinserhöhung verstärkte. Die Verbraucherpreise legten in der Kernrate, ohne die Preise für frische Lebensmittel, im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent zu, verglichen mit einem Anstieg von 3,3 Prozent im Juni. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg um 3,0 Prozent gerechnet.

An den chinesischen Börsen ging es teils kräftiger nach oben, gestützt durch die andauernden Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur durch die chinesische Regierung. Der Schanghai-Composite kletterte um 1,5 Prozent und der Hang-Seng-Index erhöhte sich im späten Handel um 0,4 Prozent.

In Australien reduzierte sich der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent. Am Vortag hatte der Index erstmals die Marke von 9.000 Punkten überwunden und ein neues Rekordhoch markiert. Nun sei es vor dem Wochenende zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen, hieß es.

In Seoul setzte sich die Erholung des Vortages dagegen fort. Für den Kospi ging es um weitere 0,9 Prozent nach oben. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 1,8 Prozent zu Buche.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.967,40 -0,6% +9,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 42.633,29 +0,1% +7,5% 08:30 Kospi (Seoul) 3.168,73 +0,9% +32,1% 08:30 Schanghai-Comp. 3.825,76 +1,4% +12,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.216,50 +0,4% +25,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:19 % YTD EUR/USD 1,1599 -0,1 1,1610 1,1641 +12,5% EUR/JPY 172,20 -0,0 172,24 171,83 +5,4% EUR/GBP 0,8650 -0,1 0,8656 0,8656 +4,6% GBP/USD 1,3410 -0,0 1,3412 1,3449 +7,5% USD/JPY 148,47 0,1 148,37 147,60 -6,3% USD/KRW 1.393,42 -0,6 1.401,66 1.398,66 -5,3% USD/CNY 7,1364 0,0 7,1334 7,1328 -1,0% USD/CNH 7,1823 -0,0 7,1829 7,1812 -2,1% USD/HKD 7,8161 0,0 7,8141 7,8118 +0,6% AUD/USD 0,6422 0,0 0,6420 0,6421 +4,0% NZD/USD 0,5809 -0,2 0,5819 0,5816 +4,0% BTC/USD 113.091,10 0,4 112.603,30 113.653,00 +20,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,67 63,52 +0,2% +0,15 -12,0% Brent/ICE 67,85 67,67 +0,3% +0,18 -10,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.333,38 3.339,75 -0,2% -6,37 +27,5% Silber 38,07 38,175 -0,3% -0,11 +31,3% Platin 1.165,70 1.169,41 -0,3% -3,71 +31,6% Kupfer 4,44 4,44 -0,1% -0,01 +8,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros//cln

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 03:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.