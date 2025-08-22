© Foto: adobe.stock.comDank höherer Goldpreise und effizienterer Produktion konnte Gold Fields den Gewinn deutlich steigern. Die Aktionäre profitieren von einer kräftigen Dividende.Der südafrikanische Goldproduzent Gold Fields hat im ersten Halbjahr von höheren Preisen und einer verbesserten Produktion profitiert. Das Unternehmen spricht von einer deutlich stärkeren Entwicklung als im Vorjahr und hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Vorstandschef Mike Fraser betont dabei die Fortschritte bei Sicherheit, Effizienz und Projektausbau. Deutlich besseres Ergebnis Gold Fields hat im ersten Halbjahr einen Gewinn je Aktie nach GAAP von 1,15 US-Dollar erzielt. Der Umsatz kletterte um fast 40 Prozent auf 3,09 …Den vollständigen Artikel lesen ...
