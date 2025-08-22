Wegen gravierender Behandlungsfehler bei einer Geburt im Jahr 2016 hat das Landgericht Göttingen erstmals ein Schmerzensgeld von 1 Mio. Euro zugesprochen. Das Mädchen hat bei der Geburt schwerste körperliche und geistige Beeinträchtigungen davongetragen. Die Arzthaftungskammer des Landgerichts Göttingen hat am 14.08.2025 einer heute neunjährigen Klägerin ein Schmerzensgeld in Höhe von 1 Mio. Euro zugesprochen. Nach Angaben des Gerichts handelt es sich um die bislang höchste in Göttingen verhängte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
