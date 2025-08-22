hier

Der Discount-Einzelhandelskonzern hatte für das zweite Quartal ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 % gemeldet, was deutlich über den Analystenerwartungen von 3,1 % lag. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 6,9 % auf 14,4 Mrd. $. Marmaxx legte beim vergleichbaren Umsatz um 3 % zu, HomeGoods um 5 %, TJX Canada um 9 % und TJX International um 5 %. Das Unternehmen hob in der Folge seine Prognose an und erwartet nun für das Gesamtjahr ein vergleichbares Umsatzwachstum von 2 bis 3 % sowie einen Gewinn je Aktie zwischen 4,52 und 4,57 $ (bisheriger Konsens: 4,49 $). Das KGV liegt laut Konsensschätzungen bei 29,9 für das laufende und bei 31,7 für das nächste Jahr, was für einen Einzelhandelskonzern mit EBIT-Margen im Bereich von ca. 11 % nicht unbedingt billig, aber noch nachvollziehbar ist. Auch vor dem Hintergrund, dass TJX mittlerweile Jahr für Jahr einen freien Cashflow von über 4 Mrd. $ generiert.