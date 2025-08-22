WIESBADEN (ots) -
(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Montag. 25.08.2025
(Nr. 313) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2025
Dienstag, 26.08.2025
(Nr. 35) Zahl der Woche zum Ausbildungsstart: Verdienste von Auszubildenden, April 2024
Mittwoch, 27.08.2025
(Nr. N045) Wohnkostenbelastung und Einkommenssituation von Studierenden und Auszubildenden, Jahr 2024
Donnerstag, 28.08.2025
(Nr. 314) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsbildung (endgültige Ergebnisse), Jahr 2024
Freitag, 29.08.2025
(Nr. 315) Außenhandelspreise, Juli 2025
(Nr. 316) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juli 2025
(Nr. 317) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2025
(Nr. 318) Umsatz im Einzelhandel, Juli 2025
(Nr. 319) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2025 (im Laufe des Tages)
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6101999
