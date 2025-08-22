Stuttgart (www.anleihencheck.de) - CVS Health Corp. emittiert eine Anleihe (ISIN US126650EK24/ WKN A4EFH3) in US-Dollar mit Laufzeit bis zum 15. September 2035, so die Börse Stuttgart.Sie werde mit 5,450% jährlich bei halbjährlicher Auszahlungsweise verzinst. Die erste Zinszahlung sei für den 15. März 2026 vorgesehen, investierbar sei die Anleihe ab 1.000 US-Dollar. Der Kurs der Anleihe habe am 20. August 2025 bei 99,71% gelegen, was einer Rendite zum Laufzeitende von etwa 5,46% entspreche. Ab 15. Juni 2035 könne CVS Health wie bei vergleichbaren Papieren vom Recht auf vorzeitige Rückzahlung zu 100% Gebrauch machen. Die aktuelle Bewertung durch Fitch laute BBB-. Auch in diesem Fall gelte: Wechselkursentwicklungen sollten Teil der Überlegungen sein. (Bonds weekly Ausgabe vom 21.08.2025) (22.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
