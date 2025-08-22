Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte zeigten sich in den vergangenen vier Wochen - auch saisonal bedingt - relativ unverändert, so die Experten von LAIQON in ihrer aktuellen Ausgabe von "LAIQON Kapitalmarkt-Insights".In den USA würden sich die Anzeichen für eine bevorstehende Zinssenkung durch die Federal Reserve mehren. Die Verschlechterung der Lage am Arbeitsmarkt und die leicht unter den Erwartungen veröffentlichte Inflationsrate hätten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September auf über 90% ansteigen lassen. Die FED agiere jedoch vorsichtig, da Unternehmen Preissteigerungen bislang nur begrenzt weitergegeben hätten. Dies könnte sich in den kommenden Monaten ändern und die Inflation erneut antreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
