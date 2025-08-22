Am Markt für Kryptowährungen herrscht weiterhin Zurückhaltung, während Anleger gespannt auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell warten. Wie schon an den Tagen zuvor zeigte sich der Bitcoin-Kurs am Freitag nur wenig verändert und lag zuletzt bei 113.089 Dollar - rund 0,5 Prozent höher als am Vortag.Powell wird um 16:00 Uhr deutscher Zeit beim Notenbanktreffen in Jackson Hole sprechen. Investoren erhoffen sich Hinweise, ob die Fed bereits im September die Zinsen senken könnte oder ob sie angesichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
